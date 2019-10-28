Kaza sonrası motosiklet sürücüsünü böyle darp etti

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( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesine meydana gelen kaza sonrası otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsünü darp edip kayıplara karıştı. O onlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgilere göre kaza Altay caddesinde meydana geldi. AVM kavşağında gelen henüz sürücüsü ve plakası belirlenemyen bir otomobil dönüş yapmak istediği sırada arkasından gelen Ömer P 45 ZC 2283 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yere düştü. Kaza sonrası araçtan inen otomobil sürücüsü motosiklet sürücünün durumunu sormak yerine darp etmesi saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olayın ardından vatandaşlar tepki göstermesi üzerine sürücü otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Darp sonucu yaralanan motosiklet sürücü ise kaza yerine gelen sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından hastane kaldırıldı. Buradaki tedavinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri şimdi her yerde olaya karşışan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.



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