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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kaza sonrası küçük çocuk annesinin kucağında ağladı

Kaza sonrası küçük çocuk annesinin kucağında ağladı

Kaza yerinden görüntü

Hastane Sarılar Trafik Kazası Küçük Çocuk Üst Geçit 

-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Anne ve çocuğundan görüntü
-Detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Kozan İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve küçük çocuğu hafif yaralandı. Kaza sonrası kazayı hafif sıyrıklarla atlatan küçük çocuklar aynı araçtan hafif sıyrıklarla kurtulan annelerine sarılarak uzun süre kazanın şokuyla ağladılar. Edinilen bilgiye göre kaza Saimbeyli Caddesi üst geçit civarında meydana geldi. Kamil Özgür yönetimindeki 01 RN 316 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Çürük yönetimindeki 01 BSG 57 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Mehmet Çürük yönetimindeki otomobil yol kenarında bulunan bir iş yerine girerek durabildi. Kaza sonrası Çürük’ün idaresindeki otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen anne ve küçük çocuğu tedbir amacı ile olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı.
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