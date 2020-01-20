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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kaza sonrası kara yolu savaş alanına döndü: 4 yaralı

Kaza sonrası kara yolu savaş alanına döndü: 4 yaralı

kaza olay yeri görüntü

( MUĞLA )- Milas-Bodrum karayolunda 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. MUĞLA

Polis Hastane Jandarma Sağlık Ekipleri Direksiyon 


- Milas-Bodrum karayolunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Erol yönetimindeki 48 ABM 442 plakalı araç, Milas‘tan Bodrum istikametine seyir halinde iken Şerafettin Kaçar yönetimindeki 48 BJB 967 aracı yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçti. Bodrum’dan Milas’a seyir halinde oylan Süleyman Merthan Arslan’ın kullandığı 48 KN 589 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ambulansı, Büyükşehir Milas İtfaiye Grup Amirliği, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerine taşınırken, kazada 48 ABM 442 plakalı araç içerisinde sıkışan sürücü Nurettin Erol itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Üç aracın karıştığı kazada Süleyman Merthan Arslan, Nazgül Kurt, Hanife Erol ve Nurettin Erol sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildiler. Yaralıların durumunu iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kısmen kapanan kara yolu trafik ekipleri tarafından ulaşıma açılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (OÇ-BT-Y)
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