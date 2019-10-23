Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kaza sonrası kadın sürücü, otomobile levye ile sadırdı iddiası

Kaza sonrası kadın sürücü, otomobile levye ile sadırdı iddiası

Olay yeri detay ve genel görüntü

Trafik Kazası Kırmızı Işık Işık İhlali Polis Ekipleri Kadın Sürücü 

-Sürücü ve arkadaşı ile röp.

( İZMİR )- Gören şaşırdı: Kadın sürücü otomobilin camını patlattı İZMİR

- İzmir’in Karabağlar ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazası sonrası, iddiaya göre, kadın sürücü aracından inerek kazaya karışan diğer araca levye ile saldırdı, camlarını patlattı. Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Halide Edip Adıvar Caddesi ile İnönü Caddesi kesişimin de bulunan Üçyol Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Gül Ö (41) idaresindeki 35 KH 3132 plakalı otomobil, Üçyol Kavşağı’nda kırmızı ışık ihlali yaparak dönüş yaptığı esnada, kimliği henüz belirlenemeyen kadın sürücünün idaresindeki 35 GD 3613 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Gül Ö., hafif şekilde yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı Eda. S(40), yara almadı. Her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Levyeyle dehşet saçtı iddiası Araçların karıştığı kaza sonrası, kimliği belirlenemeyen 35 GD 3613 plakalı otomobilin sürücüsü aracından inerek, otomobiline levye ile saldırdığı iddiasında bulunan Gül Ö., olay anında çok korktuklarını ifade ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Kavşaktan dönerken saniyelik bir şekilde kırmızıda geçmişim. Karşı taraftan gelen araç, otomobilimin sağ tarafından vurdu. Sonra diğer sürücü levye ile birlikte aracından inerek, bana küfürler savurup aracımın camını patlattı. Camın içinden sarkarak levye ile üzerime saldırdı. Arkadaşım kafamı korumuş olmasaydı şuan beynim patlamış olabilirdi. Hala olayın şokundayım” dedi.
Otomobil içerisindeki Eda S. ise yaşanılan olayı şu şekilde aktardı, “Seyir halinde kavşaktan dönerken bir kaza yaşandı. Diğer otomobildeki sürücü aracından levye ile çıkarak üzerimize saldırdı. Şoför tarafındaki cama patlatana kadar levye ile vurdu. Sanırım canımıza kast etmek istedi. Bu durumdan dolayı mağduruz” diye konuştu.
Kaza sonrası baygınlık geçirdi Kazanın şokunu atlatamayan ve yaşadığı korku dolu anlar sonucu baygınlık geçiren Gül Ö’ye ilk müdahale olay yerindeki yakınları ve trafik polislerince yapıldı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Gül Ö’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası, polis ekiplerince, olay yerinden hızla uzaklaşan otomobil sürücüsünü yakalamak için alışma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı