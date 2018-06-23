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( SİVAS - HD)- Sivas’ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpan genç kadın sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. SİVAS



- Sivas'ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobiliyle çarpan genç kadın kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu. Kaza saat 11.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.A. yönetimindeki 58 BD 833 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan T.Ö.'ye (19) çarptı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı sürücü G.A. yara almadan atlatırken, T.Ö. olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan T.Ö. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından aracın sürücüsü genç kadın olayın şokuyla sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Kaza sonrası sürücünün sinir krizi geçirdiğini söyleyen görgü şahidi Koray Eren,"Burası bölündüğünden beri haftada bir kaza oluyor. Kazalarda 3-4 insan öldü. Yani buraya acil çözüm bulunması lazım. Bizim işyerimizde burada günlük görüyoruz. Yani biraz önce de burada bir kaza oldu genç bir kadın sinir krizi geçirdi yani vuran da korkuyor. Kazalar burada insanlar U dönüşü yapmaya çalışırken veya hızla giderken oluyor. İnsanların sürat yapmaması lazım burada kaç kişi öldü" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (UY-

