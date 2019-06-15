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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan kadın sürücünün korktuğu başına gelmedi

Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan kadın sürücünün korktuğu başına gelmedi

arşiv görüntüler

( ANTALYA )- Otomobiliyle çarptığı kişinin ölümüne sebep olan katın sürücü serbest bırakıldı- "Benim de çocuğum var. Onun da çocuğu vardır. O da evine ekmek götürüyordur. Ben bir daha çocuğumu göremeyecek miyim” diyerek gözyaşlarına boğulmuştu. ANTALYA

İlk Müdahale Adli Kontrol Kalp Masajı Kadın Sürücü Motosiklet Sürücüsü 


- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne sebep olan kaza sonrası gözyaşlarına boğulan kadın sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sinir krizi geçiren kadın sürücü olay yerinde , "Benim de çocuğum var. Onun da çocuğu vardır. O da evine ekmek götürüyordur. Ben bir daha çocuğumu göremeyecek miyim” diyerek gözyaşlarına boğulmuştu. Kaza, Milli Egemenlik Bulvarı Gazipaşa Meteoroloji İstasyonu önünde dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Alanya-Gazipaşa istikametinde seyir halinde olan Dilek K. (21) yönetimindeki 06 GC 3575 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Durmuş Demiral (57) yönetimindeki 07 UM 805 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Çarpmanın etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Demiral’a ilk müdahaleyi, bir yakınının haber vermesi üzerine olay yerine giden Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Sözen yaptı. Demiral, yapılan kalp masajına cevap vermedi. Demiral’a ilk müdahale yapılırken otomobil sürücüsü Dilek K. gözyaşlarına sahip olamadı. Sinir krizleri geçiren K., “Benim de çocuğum var. Onun da çocuğu vardır. O da evine ekmek götürüyordur. Ben bir daha çocuğumu göremeyecek miyim” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen 112 ambulansı ile Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Demiral, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demiral’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü, çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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