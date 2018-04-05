Kaza sonrası duran tıra otomobil çarptı: 1 ölü 2 yaralı

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Genç kızın öldüğü otomobilden görüntü

-Hastaneye kaldırılan yaralıdan görüntü

-Hastaneden detay



( KOCAELİ )- Fabrika çalışanı genç kız iş çıkışı evine giderken kazada can verdi- Kazaya neden olan ve kaçan otomobili tespit etmek için çalışma başlatıldı KOCAELİ



- Kocaeli’nin Karatepe ilçesi D100 karayolu üzerinde kaza nedeniyle yavaşlayan tıra arkadan çarpan otomobildeki fabrika işçilerinden 23 yaşındaki Büşra Mutlu hayatını kaybederken 1’i bayan 2 kişi yaralandı. Olay 21.00 sıralarında D100 Karayolu Karatepe mevkii İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası belirlenemeyen ve makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil, Hikmet Öztürk idaresindeki 41 RC 194 plakalı otomobilin ön tekerine çarptı. Çarpma sonrası orta şeritte kalan araçların sürücüleri dışarı çıkarak tartışmaya başladı.

Bu sırada İzmit istikametinde seyir halinde olan Sedat Ferik idaresindeki 41 TM 675 plakalı tır ise kaza yapan araçlar nedeniyle geçiş yapamayınca durmak zorunda kaldı. Tırın durduğunu görmeyen ve içerisinde fabrikadan çıkan 3 işçinin bulunduğu Emre Işık idaresindeki 34 TG 3138 plakalı otomobil de duramayarak hızla tırın dorsesine çarptı. İkinci kazayı gören ve ilk kazaya neden olan otomobilin sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Kazada, 34 TG 3138 plakalı otomobildeki Büşra Mutlu(23), sürücü Emre Işık ve Büşra Küçük yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan ve kaza sonrası kalbi durduğu belirlenen Büşra Mutlu’yu kalp masayı yaparak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırsa da Mutlu tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise ambulansla Seka Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza yapan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kazaya karışan diğer sürücülerin ifadeleri doğrultusunda polis ekipleri ilk kazaya neden olarak kaçan otomobili belirlemek için inceleme başlattı.

