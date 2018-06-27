Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kaza sonrası bebeğiyle yol ortasında çaresizce yardım bekledi... Kahraman halk otobüsü yaşananları anlattı Haberi

Kaza sonrası bebeğiyle yol ortasında çaresizce yardım bekledi... Kahraman halk otobüsü yaşananları anlattı Haberi

- Güvenlik kamerası

Acil Servis Halk Otobüsü Kahraman Şoför Yaralı Kadın Kadın Sürücü 

-Röportaj

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Özel Halk Otobüsü Şoförü Ömer Taşdemir seyir halindeyken şahit olduğu kazada yaralı olan ve yolda oturarak ambulans bekleyen bebek ve annesine müdahale ederek hastaneye yetiştirdi. Sivas'ta daha önce otobüsünde bulduğu 17 bin lirayı sahibine teslim edilen halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir yaptığı bir davranışla daha takdir topladı. Halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir Gültepe Mahallesi Adliye Yolu üzerinde sefer yaparken 58 H 0083 plakalı aracıyla güzergah üzerinde seyir halindeyken kaza yapan bir otomobil gördü. Kaza yapan yaralı kadın sürücünün araçtaki bebeğini de alarak yolda oturarak beklediğini fark eden Taşdemir otobüsteki yolcularla birlikte otobüsten inerek yaralı anne ve bebeğe müdahale etti. Kahraman şoför Şokta bulunan kadının kucağındaki çocuğu alan Taşdemir, yolcuları kaza yerinde bırakarak bir kadın yolcuyla birlikte sefer yaptığı güzergahın tam tersi istikamette güvenlik şeridini takip ederek Sivas Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürdü. Yaralı anne ve bebeği hastaneye yetiştiren kahraman şoför davranışıyla takdir toplarken anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan anlar otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Düdüklü tencere genç kadının suratına patladı!Düdüklü tencere genç kadının suratına patladı!
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Ağaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini YaktıAğaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini Yaktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı