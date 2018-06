Kaza saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı... Avukatın çarptığı yurt müdürünün ailesinden tepki Haberi

-aileden görüntü

( NİĞDE )- Aile, avukatın serbest bırakılmasına tepki gösterdi- Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı NİĞDE



- Niğde’de 220 promil alkollü avukatın çarpıp kaçtığı, 14 gündür hastanede ölüm kalım savaşı veren Nafiz Özerbaş’ın ailesi, avukatın serbest kalmasına tepki gösterdi. 7 Haziran 2018 tarihinde Aşağı Kayabaşı Mahallesi’nde meydana gelen kazada Teravih namazı çıkışı evine giden Nafiz Özerbaş’a (57) otomobil çarpıp kaçtı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan sürücü A. G. A. ise avukat olduğu belirlendi. İşlemlerin tamamlanmasını ardından adliyeye sevk edilen Avukat A.G A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 14 gündür Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşam savaşı veren Nafiz Özerbaş’ın ailesi avukatın serbest kalmasına tepki gösterdi. Nafiz Özerbaş’ın kızı Zeynel Elif Gülderen: “Ramazan günü 7 Haziran akşamı saat: 21.30 civarında babam evden teravih namazı için çıktığında alkollü bir sürücü geliyor, babama çarpıyor. Onu ölüme terk edip kaçıyor. Bir lokantanın önünde kaza olduğu için vatandaşlar babama yardım ediyor ve hastaneye kaldırıyor. Eve gelmeyince kardeşim hastaneye gidiyor. Polisler gömleğini göstermesi sonucu babam olduğunu kardeşim teşhis ediyor. Doktorlar organlarının fonksiyonlarını kaybetmeye başladığını, her duruma hazırlıklı olmaması söylediler. 14 gündür yoğun bakım ünitesi önünde bekliyoruz. Tamamen çaresiziz bilinci kapalı. Vücudunda sayısız kırık var ve kafatasında da kırıklar var. Doktor beyinin de büyük hasar oluştuğunu ve ömür boyu uyanamayacağını söyledi.



Şahıs otomobili ile babama vurduktan sonra kaçıp gittiği yetmiyormuş gibi başka bir bölgede aracındaki darbe izini de başka bir kaza yapıp kendisini polise ihbar edip ben bir başka bir kaza yaptım diye onu kapatmak için mizansen bir kaza yapıyor. Alkollü olarak bir cana kast edip kaçtığı için her hangi bir masumiyet aramıyoruz. Bu yüzden bu şahsın tutuklanmasını istiyoruz” dedi.

Nafiz Özerbaş’ın oğlu Fatih Özerbaş ise “7 Haziran 2018 Perşembe akşamı geç saatlerde ben eve geldim. Kaza saat: 21.30 civarında oldu. Babamın üzerinden her hangi bir kimlik çıkmayınca hastaheneye kaldırılmış. Ben gece yarısı dışarıyı gezerek hastaneye geldi bir umut buradadır diye . hastane polis kimliği belirlenemeyen bir şahsı tespit etmemi söylediler. Geldiğimde babamın gömleğini verdiler. Bundan tanıyabilir misin diye. Benim için gerçekten dramatik bir olaydı. Avukatın serbest bırakılması ailemin ve benim acıdan 220 promil alkollü yakalanan birinin olay yerinden kaçmasına rağmen tutuklanmamasını kabullenmiyoruz. Adaleti savunan kişilerin bizim hakkımızı savunan kişilerin bunu yapmasını biz ailecek kaldıramıyoruz” şeklinde konuştu.