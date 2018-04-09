Kaza nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı - KOCAELİ
- Kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları - Yolculardan Mustafa Hayta'nın konuşması - Yolun kontrollü olarak ulaşıma açılmasıGÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası - Otoyolun Kocaeli kesimi Ankara istikametinde meydana gelen ve 2 tır, 2 otomobil ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Kaza nedeniyle 1,5 saat trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldıYARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, YARALI İSİMLERİ VE DETAYLAR EKLENDİKOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, otoyolun Kocaeli kesiminde Ankara istikametinde giden Haşim Üçler'in kullandığı 34 NGK 71 plakalı otomobil, Gültepe rampası mevkisinde önde seyreden Yusuf Dülger'in kullandığı 34 ZN 2583 plakalı tıra çarptı.Bayram Gündüz'ün kullandığı 54 BB 066 plakalı otobüs önündeki kaza nedeniyle aniden yavaşlayınca arkadan gelen Osman Melek'in yönetimindeki 34 FF 216 plakalı tır da otobüse çarptı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ALS 738 plakalı otomobil de kazaya karıştı.Kazada, yolcu otobüsüne çarpan tırın sürücüsü Melek ile otobüsteki yolcular Hatice Gönülal, Hakan Yelen ve Sevcan Kuşan yaralandı. Tır sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, Ankara istikametinin trafiğe kapandığı yolda araç kuyrukları oluştu.Kaza nedeniyle 1,5 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.