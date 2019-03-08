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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kaza kurşunuyla şehit olan uzman çavuş, memleketine uğurlandı

Kaza kurşunuyla şehit olan uzman çavuş, memleketine uğurlandı

ŞEHİDİN AMBULANSLA ALANA GETİRİLİŞİ

Başsağlığı Uzman Çavuş Başsağlığı Mesajı Yazılı Açıklama Kaza Kurşunu 

-ŞEHİDİN ALANA GETİRİLEREK KATAFALKA KOYULMASI
-ŞEHİT EŞİ VE BEBEĞİNDEN DETAY
-DUALARIN EDİLMESİ
-ŞEHİDİN NAAŞININ UÇAĞA KONULMASI

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’da dün kaza kurşunuyla şehadete ulaşan Uzman Çavuş Samet Özkan, bugün Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanında düzenlenen törenle memleketi Adana’ya dualarla uğurlandı. Iğdır'da bulunan hudut birliğinde dün akşam saatlerinde meydana gelen silah kazasında Uzman Çavuş Samet Özkan, şehit oldu. Şehadete ulaşan Uzman Çavuş Samet Özkan, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanında düzenlenen törenle memleketi Adana’ya dualarla uğurlandı. Tören, şehit Özkan’ın naaşının silah arkadaşlarının omzunda alana getirilerek katafalka koyulmasıyla başladı.
Saygı duruşunun ardından şehidimizin özgeçmişi okundu. Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan’ın konuşmasının sonra Uzman Çavuş Samet Özkan’ın ruhuna dualar okundu. Törenin sonunda şehidimizin naaşı defnedilmek üzere memleketi Adana’ya uğurlandı. “Milli Savunma Bakanlığı'ndan başsağlığı” Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Iğdır'da bulunan hudut birliğinde meydana gelen silah kazasında Uzman Çavuş Samet Özkan'ın şehit olduğu belirtilerek, başsağlığı dileğinde bulunuldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Iğdır'da yer alan hudut birliğinde dün meydana gelen silah kazası sonrası bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. “Bakan Akar başsağlığı mesajı yayımladı” Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Uzman Çavuş Samet Özkan için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Bakan Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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