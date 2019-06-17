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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu Haberi

Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu Haberi

Yıldırımının görüntüsü

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Makam Aracı Motosiklet Sürücüsü 

-Yaralıyla ilgilenmesi
-Konuşması
-Sağlık ekipleri
-Genel detay

( İSTANBUL )- Motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı İSTANBUL

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, trafik kazası geçiren motosiklet sürücüsünü görünce makam aracını durdurdu. Yıldırım, yaralı sürücünün yanına giderek yakından ilgilenirken, sürücüye ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı. Seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt programı için hareket eden Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İSTOÇ mevkisinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle makam aracını durdurdu. Yıldırım, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Caner O.'nun yanına gitti. Bacağı kırılan motosiklet sürücüsü Caner O. ’ya ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.
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