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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Kaza'da hayatını kaybeden 3 vatandaş toprağa verildi Haberi

Kaza'da hayatını kaybeden 3 vatandaş toprağa verildi Haberi

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Cenaze Trafik Kazası Cenaze Namazı 

-ambulanstan görüntü
-cenazler taşınırken görüntü
-cenaze namazından görüntü
-toprağa verilirken görüntü
-arşiv görüntüler

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre olay, dün ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Ünlüce köyü yolunda meydana geldi. Köyden ilçeye dönmek üzere olan minibüsün nehre düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında Kenan Taşkın, Hasan Cankurtaran, Sıddık Cankurtaran hayatını kaybetti. Cenazeler, Yüksekova Devlet Hastanesinin morgundan alınarak ilçeye bağlı Köprücük köyün mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Öte yandan kazada yaralanan Selahattin Demir'in Van'da tedavisi devam ederken Münir Demir ise taburcu oldu. Taziyeler ise Köprücük köyünde kabul ediliyor.
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