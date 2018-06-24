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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Kaza anne babayı çocuklarından ayırdı - DÜZCE

Kaza anne babayı çocuklarından ayırdı - DÜZCE

- Kaza kırım ekibinin çalışması - Görgü tanığının açıklaması - Kaza yerinden detaylarKaza anne babayı çocuklarından ayırdı - Düzce 'de otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada anne baba yaşamını yitirdi, 2 ve 6 yaşındaki çocukları yaralandıDÜZCE (AA) - Düzce 'de otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada karı - koca hayatını kaybetti, iki çocuk yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mustafa Tümen (55) idaresindeki 67 LJ 313 plakalı otomobil, D - 655 Zonguldak - Düzce Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Döngelli mevkisinde, Sinan Cumhur'a ait park halindeki 81 KJ 305 plakalı tıra çarptı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Mustafa ve eşi Elif Tümen'i (50) bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.Kazada yaralanan çiftin çocukları Ömer (2) ile Zeynep (6) Tümen ise Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Çocukların, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ölen çiftin cenazeleri aynı hastanenin morguna götürüldü.Öte yandan kaza nedeniyle yolun Düzce istikameti yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandı.

Hastane Cenaze Kırım Bild 

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