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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kaza anına şahit olan kadın neye uğrağını şaşırdı... O anlar kamerada

Kaza anına şahit olan kadın neye uğrağını şaşırdı... O anlar kamerada

- kaza anı güvenlik kamerasında

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın 

-- yaralı kadının ambulansa alınışı
-- kaza yerinden
-- detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, minibüsle hafif ticari aracın çarpması sonucu bir kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına saniye, saniye yansıdı. Kaza; Fethiye - Antalya Karayolu Gerişburu Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet G. (41) yönetimindeki 48 AAS 626 plakalı minibüs, Erol T. (51) idaresindeki 07 MVJ 72 plakalı hafif ticari araçla çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralanan Beyza Toplukaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardında Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Toplukaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Öte yandan kaza anı bir güvenlik kamerasına saniye, saniye yansıdı. Görüntülerde, iki aracın çarpışma anı yer ve yolun karşısana geçmeye için bekleyen bir yayanın ise korktuğu görülüyor.
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