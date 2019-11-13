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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kaza anı kamerada - KONYA

Kaza anı kamerada - KONYA



: - Kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri - Kaza yapan otomobil ve traktörden detay görüntüler - Kaza yerinden detay görüntülerKaza anı kamerada - Konya 'nın Ilgın ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıKONYA (AA) - Konya 'nın Ilgın ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, Konya - Afyonkarahisar kara yolu İpek yolu üst geçidinin altında M. K. idaresindeki 42 EN 439 plakalı otomobil ile İ.A. idaresindeki 42 RY 771 plakalı traktör çarpıştı.Kazada araçtakiler yara almadan kurtuldu.Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde otomobil ile traktörün çarpışma anı ile traktörün devrilmesi yer alıyor.

Kamera Güvenlik Kamerası Karahisar 

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