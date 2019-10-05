Kaza anı güvenlik kamerasında - KAHRAMANMARAŞ

- Güvenlik kamerası kaydı - Kaza sonrası detaylar Kahramanmaraş 'ta kaza anı güvenlik kamerasında - Elbistan ilçesinde motosikletin park halindeki kamyonete çarptığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde motosikletin park halindeki kamyonete çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.Durdu Mehmet Gül (56) idaresindeki 46 ABP 523 plakalı motosiklet, Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi'nde park halindeki Ahmet Şahan'a ait 46 ABB 368 plakalı kamyonete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsüyle yanında bulunan Mustafa Dere (57) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Motosikletin kamyonete çarpma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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