Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - SİVAS

- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - Sivas 'ta bir kişinin yaralandığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiSİVAS (AA) - Sivas 'ta bir kişinin yaralandığı trafik kazası, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Hilmi Gedikli yönetimindeki 58 NR 731 plakalı otomobil, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde, park halindeki 58 DE 400 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobildeki Gedikli yaralandı.Gedikli, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.