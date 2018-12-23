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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - MUĞLA Haberi

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - MUĞLA Haberi

- Güvenlik kamerası kayıtlarındaki kaza anı - Olay yerine gelen ekiplerMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer İlçesinde, minibüsle hafif ticari aracın çarpması sonucu bir kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, Fethiye - Antalya kara yolunda seyreden Mehmet G. (41) yönetimindeki 48 AAS 626 plakalı minibüs, Gerişburnu mevkisinde, Erol T. (51) idaresindeki 07 MVJ 72 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Kazada, yaralanan Beyza Toplukaya, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Toplukaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera Güvenlik Kamerası Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

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