Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - DÜZCE

- Güvenlik kamerası görüntüsüKaza anı güvenlik kamerasına yansıdıDÜZCE (AA) - Düzce 'de otomobilin motosiklete çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Hastane Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklete, taksi çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, karşıya geçmeye çalışan motosiklete, sollama yapan taksinin çarpması ve vatandaşların müdahalesi yer alıyor.
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