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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Kaz çiftliklerinde hummalı çalışma - KARS İzle

Kaz çiftliklerinde hummalı çalışma - KARS İzle

- Kazların gölde yüzmesi - Kazların birlikte hareket etmesi - Besici Fatma Nagaş'ın kazları yemlemesi - Kazların arpa yemesi - Kentte kaz besiciliği yapan Fatma Nagaş'ın konuşması - Kesilen Kazlardan detay Kaz çiftliklerinde hummalı çalışma - Türkiye'nin kaz yetiştiriciliği merkezi konumundaki Kars 'ta, kışın vazgeçilmez lezzetlerinden olan kazlar kesimden önce göllerde yüzdürülüyor - Besici Fatma Nagaş: - "Kazlarımız artık kilolarına geldi, canlı olarak tarttığımızda 7,5 - 8 kilo geliyor. Kesimlerimize kısa süre sonra başlayacağız. Üretmesi bizden tüketmesi vatandaşlarımızdan olsun"KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Türkiye'nin kaz yetiştiriciliği merkezi konumundaki Kars 'ta, özellikle kış aylarında sofralarda yer alan kazların kesiminden önce bir dizi hazırlık yapılıyor. Kars 'ta, kar yağışının ardından kaz çiftliklerinde hummalı bir çalışma başladı.
İlkbaharda meralarda otlatılan, ekim ayından bu yana da besiye alınan kazlara irileşmeleri için sadece arpa yediriliyor.Kazlar, kesim hazırlıkları kapsamında çitfliklerdeki suni göllere veya sulak alanlara çıkarılıp yüzdürülüyor.Belli bir süre kapalı çiftliklerde kalan kazların açık havada suyla buluşması ilginç görüntüler oluşturuyor. Gölde sürü halinde yüzen kazlara turistler de ilgi gösteriyor.Kazlara, etinin lezzetli olması için kar yediriliyor. - "Kaz üretimi zahmetli"Kentte kaz besiciliği yapan Fatma Nagaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaz yetiştiriciliğine 3 yıl önce başladığını belirterek, "6 kaz ile başladım 5 bine yakın kaz ürettim, şimdi kazları tüketicilere sunuyorum. Severek, isteyerek yaptığım bir iş. Kendi imkanlarımla, gücümle yapmış olduğum üretimden çok mutluyum." dedi.
Nagaş, kaz üretiminin zahmetli bir serüveni olduğunu ifade ederek, "Anneden yumurtayı, yumurtadan civcivi, civcivden de kazı üretmek çok büyük bir mutluluk, bu benim için başarıdır. Yumurtaları dezenfekte edip makinelere yerleştiriyoruz, gününü, saatini sayıyoruz. Makineden sapsarı civcivlerimizi alıyoruz ve hijyenik bir ortamda belirli sıcaklıkta beslemeye devam ediyoruz." diye konuştu.
- "Bu lezzetin dünyada duyulmasını istiyorum"Kış mevsiminin gelmesiyle kazların besiye alındığını ve kar yağmasıyla da kesimlerinin başladığını anlatan Nagaş, " Kars 'ın en lezzetli yemeği kazdır. Bu lezzetin sadece Kars 'ta değil dünyada duyulmasını istiyorum. Kazlarımız artık kilolarına geldi, canlı olarak tarttığımızda 7,5 - 8 kilo geliyor. Kesimlerimize kısa süre sonra başlayacağız. Üretmesi bizden tüketmesi vatandaşlarımızdan olsun." şeklinde konuştu.
Nagaş, çiftlikte beslediği kazları toptan olarak satışa sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Şu an kaz etinin kilosu 55 - 60 liradan satılıyor. Restoranlara, iş adamlarına toptan olarak satıyorum ama beni kurtarmıyor. Sadece bana kalan manevi güzelliği. İsteyerek yapıyorum bu işi. Anne çocuğuna nasıl bakıyorsa, sevgiyle büyütüyorsa kazlara da o şekilde bakıp üretiyoruz. Hedefim zoru başarmak."

Yumurta İlkbahar Serüven İlginç Görüntü Kar Yağışı 

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