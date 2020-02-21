Kayyumun kurduğu 'Giyim Bankası' ihtiyaç sahiplerini bekliyor Haberi

-Açılış töreni

-Raflardaki elbiseler ve ayakkabılar

-İhtiyaç sahiplerinin kıyafetlerini alması

-konuşma

-detaylar



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim ihtiyaçlarının karşılanması için ‘Giyim Bankası’ açıldı. Her yaş grubuna hitap eden giyim bankasında elbiseden gömleğe, pantolondan ayakkabıya kadar tüm ihtiyaçlar yer bulunuyor. Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, zor durumdaki vatandaşların giyim ihtiyacını karşılamak adına belediye bahçesinde kurulan giyim bankasının açılışını gerçekleştirdi. Her yaş grubuna hitap eden giyim bankasında elbiseden gömleğe, pantolondan ayakkabıya kadar tüm ihtiyaçlar yer alıyor. İhtiyaç sahipleri için yer alan ürünler belediye tarafından temin edilerek, belediye personelleri tarafından kendilerine ulaştırılıyor. Sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirten Kaymakam Çam, "Burada özellikle sosyal belediyecilik anlamında arkadaşlarımız ne yapabiliriz diye çalışmalar gerçekleştirirken bize başvuran ihtiyaç sahibi arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilme anlamında böyle bir alanı yapmayı uygun gördük. Özellikle bu Giysi Bankasını biraz daha tenha bir alanda yaptık ki gelen vatandaşlarımız ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilsinler” dedi.

Kızıltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Aslı Gülden Çiçek de "Giyisi Bankamızdaki ihtiyaç sahiplerini giydirme hedeflerimizin içerisinde kesinlikle kullanılmamış kıyafet hususu bizim için çok önemli. Hepsi yepyeni kıyafetler olmak üzere ayarlandı” diye konuştu.





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