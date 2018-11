Kayyumla birlikte artık Vartolular sağlıklı et yiyecek İzle

-Şehirden görüntü

( MUŞ )- Varto’da daha önce ilkel şartlarda kesilen hayvanlar artık modern mezbahanede kesilecek MUŞ



- Muş’un Varto ilçesinde küçük kapasiteli mobil kesimhane projesi kapsamında Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın finansal desteği ile yaptırılan mezbahanede Vartolular artık sağlıklı et yemeye başlayacaklar. Varto Kaymakamlığının uğraşları sonucunda küçük kapasiteli mobil kesimhane projesi kapsamında DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın finansal desteği ile modern bir kesimhane yaptırılarak, daha önce ilkel şartlarda kesilen hayvanların artık bundan sonra modern mezbahanede kesilerek kasaplar aracılığıyla Vartoluların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek. Kesimhanede incelemelerde bulunmak üzere gelen Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, Fen İşleri Müdürü Yakup Dede, veteriner hekim Öznur Çelik ve mezbahane çalışanları tarafından karşılandı. Fen İşleri Müdürü Yakup Dede ve veteriner hekim Öznur Çelik’ten kesimhane ile ilgili olarak bilgi alan Kaçmaz, gazetecilere modern mezbahane hakkında bilgi verdi. Kaçmaz, “Varto Belediye Başkan Vekili olarak, kayyum atandıktan sonra vatandaş odaklı hizmet götürme kaygısıyla, hizmet telaşımıza kaygımıza devam ediyoruz. Başta yollarımız olmak üzere, çöplerimizin toplanmasından tutunda, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hizmetlerini layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu Günde ilkel şartlarda yapılan hayvan kesimini, daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda olması için ilçemize kazandırdığımız, DAP Erzurum Bölge Başkanlığının destekleriyle ilçemize kazandırdığımız modern teknolojik bir kesimhanenin teslimini yaparak hizmete açtık. Artık bölgemizin malum hayvancılık üzerine bir yapısı var. Bu kapsamda artık kesimlerimizi daha sağlıklı hijyenik bir ortamda gerçekleşecek. İlçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun diyoruz. Hayvan pazarı kurulması yönünde bir çalışmamız var. İlk hedefimiz ilken kesimhane idi. Çünkü ilkel şartlarda kesim yapılmaktaydı. İnşallah, niyetimiz, gayemiz çabamız, dediğimiz gibi vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda inşallah buraya bir hayvan pazarı kurma düşüncemizde mevcuttur” dedi.

Yirmi beş yıllık kesimci olduğunu söyleyen Hacı Sırrı Günay ise, ”Yirmi, yirmi beş yıllık kesimciyim. Daha önceki mezbahamızda ilkel şartlarda hayvan kesimi yapıyorduk. Kayyumun gelmesi ile birlikte artık etlerimizi havada kesiyoruz. Bundan sonra Vartolular sağlıklı et yiyebilecekler. Bu konuda emeği geçen her kese, başta Fatih abimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Önceki mezbahanede ilkel şartlarda hayvan kesildiğini dile getiren kasap Çekan Baydar ise, ”Daha önceleri eski mezbahada ilkel şartlarda kesim yapıyorduk. Yeni modern mezbahanemize geçtik. Artık sağlıklı bir kesim yapılacak. Modern mezbahaneye kavuştuk. Vartolulara hayırlı olsun” dedi.