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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kayyum Yalçın, şehit kardeşinin nikâhını kıydı

Kayyum Yalçın, şehit kardeşinin nikâhını kıydı

Şehit Ailesi nikâh töreninden detaylar

Şehit Subaşı Şehit Ailesi 

-Nikâh töreninden verilen yemekten görüntü
-detay

( MUŞ ) MUŞ

- Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Emre Yalçın, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünde çalışan Reyhan İncearslan ve Malazgirtli Şehit Mehmet Zeki Özsubaşı’nın kardeşi Osman Özsubaşı’nın nikâhını kıydı. Kaymakam Yalçın belediye başkan vekili olarak görevlendirildiğinden bu yana ilk defa bir nikah kıydı. Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünde çalışan Reyhan İncearslan ve Şehit Kardeşi Osman Özsubaşı’nın nikâhını kıymak için ilk defa cübbe giyen Emre Yalçın, çiftlere mutluluklar diledi. Kaymakam Yalçın, "Bu benim içinde anlamlı ve ayrı bir gün. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak ilk defa bir nikâh kıymış oldum. İlçemizde görev yapan bu kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadık. Bu evliliğinizin ülkemiz için, milletimiz için, vatanımız için ve sizler için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah hayırlı etsin. Bir yastıkta kocayın" dedi.
Şehit Mehmet Zeki Özsubaşı’nın kardeşi Osman Özsubaşı’nın ve Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünde çalışan Reyhan İncearslan nikâh törenine, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Malazgirt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sedat Sevimli, şehit ailesinin yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

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