- Kayyum ile hayata tutundular İzle

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( VAN )- Azat Orhan isimli engelli:- “Mutluluğun, dostluğun ne olduğunu öğrendik” VAN



- Van’daki engelli bireyler, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’ün sağladığı imkanlarla hayata tutundular. İpekyolu ilçesi başta olmak üzere Tuşba ve Edremit ilçelerinde yaşayan engelli bireylerin hayatı, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ile değişti. Daha önce yaşamlarını evde ya da kısa süreliğine dışarıda geçiren engelliler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’ün başlattığı yerinde çalışmalarla sosyal hayata atıldılar. Belediyenin sağladığı imkanlar çerçevesinde kimi engelli çalışma fırsatı bulurken kimi engelli ise spor yapıyor, kursa katılıyor. Yaklaşık 15 yıl önce açılan Engelsiz Kafe ve İpek Satış Mağazasında 16 engellinin istihdamı sağlanırken, Engelsiz Yaşam Akademisi ile bin 500 engellinin sosyal faaliyetlerden faydalanması sağlandı. Fitness salonundan ahşap boyamaya, kuaförden eğitim kurslarına kadar 35 ayrı branşta kursun verildiği akademide, şu an aktif olarak 518 engelli eğitim görüyor. Gerek Engelsiz Kafe ve İpek Satış Mağazası gerekse Engelsiz Yaşam Akademisi ile hayatlarının değiştiğini ifade eden engelliler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’e teşekkür ettiler. Daha önce sürekli evde oturup televizyon izlediklerini ve hayatlarının hiçbir anlamının olmadığını dile getiren Meral Avcı isimli fiziksel engelli, “Hayatım daha önce hiç güzel değildi. Burada işe başladıktan sonra kendimi çok iyi hissediyorum. Böyle bir şey olduğu için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yeni arkadaşlar edindim. İyi ki burası var” dedi.

Emre Oruç adlı engelli ise, daha önce hep evde olduğunu belirterek, “Hayatım onun sayesinde çok güzel geçiyor. Çalışmak çok güzel bir duygu. Allah Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’ten razı olsun” ifadelerini kullandı. Hakan Sürme isimli engelli de, özellikle kış mevsiminde çok sıkıldıklarını belirterek, “Burayı açan Kaymakam Öztürk’e teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir yer açtı” diye konuştu.

Engelsiz Yaşam Akademisi sayesinde arkadaşlıklar edindiğini dile getiren Azat Orhan ise, “Akademiye geldikten sonra değiştim. Burada yapılacak çok şey var. Mutluluğun, arkadaşlığın, dostluğun ne olduğunu anladık. Çünkü burada herkes birbirine yardım ediyor” şeklinde konuştu.

(ATL-MSA-Y)

