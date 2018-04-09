Kayyum geldi vatandaşın 5 milyon lirası cebinde kaldı İzle

-Dağıtımına başlanan yeni dağıtılan kartlar

-Ural’ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR )- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, otobüs kartlarının dağıtımında vatandaşın cebinden para çıkarmadı- Belediye yaptığı çalışma ile 5 milyon liralık kolaylık sağladı DİYARBAKIR



- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni otobüs kartlarının dağıtımına devam ediyor. Bu kapsamda kartları ücretsiz değiştiren belediye 5 milyon liranın vatandaşların cebinden çıkmasını önledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yönelik hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye geneli uygulamaya başlanan ortak elektronik sistemleri tüm toplu taşıma araçlarına yerleştiren belediye, yeni kartlar içinde düğmeye bastı. Tam, indirimli ve ücretsiz yeni kartların dağıtımına devam eden belediye, bu işlemi şirketlerin elinden alarak vatandaşın cebinden 5 milyon lira çıkmasını önledi. Ayrıca akıllı durak sistemini de hayata geçiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların otobüsün ne zaman geleceği beklentisini de sıfıra indirmek için çalışma başlattı. 2 ay sonra faaliyete geçecek sistemle akıllı duraklarda hangi otobüsün ne zaman geleceği dakika dakika bildirilecek. Akıllı duraklar, otobüsün ne zaman geleceğini bildirecek Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Rıfat Ural, 2017 yılı içerisinde 32 otobüsü ulaşım filolarına kattıklarını söyledi.



2017’de 2016’ya göre 6 buçuk milyon vatandaşı daha fazla taşıdıklarını kaydeden Ural, toplu taşımada yeniliklerin tamamını Diyarbakır ile buluşturma gayretinde olduklarını ifade etti.

Ural, “Türkiye’deki elektronik ücret toplama sistemi ile birlikte akıllı durak sistemlerini, araç takip cihazlarını, panik butonlarını ve kamera sistemlerinin hepsini araçlarımızda uygulayacağız. Tam, indirimli ve ücretsiz bir milyon kartı vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtıyoruz. Eskiden toplu ulaşım sistemini yürüten şirketlerden temin ediyordu vatandaşlarımız, belediyemiz bunu üstlendi. Yani bu şu anlama geliyor, 5 milyon lira vatandaşlarımızın cebinde kaldı. 2018 yılında akıllı durak sistemini uygulayacağız. Toplu taşıma saatlerini takip eden, her durakta aracın hangi dakikada geleceğini gösteren akıllı durak sistemine geçiyoruz. Şu anda altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Muhtemelen 2 aya kadar şehir içindeki önemli noktalarda akıllı durak sistemine geçeceğiz” dedi.

Bisiklet istasyonları geliyor. Diyarbakır’da bisiklet istasyonları kuracakları müjdesini de veren Ural, şöyle devam etti: “2018 yılı içerisinde yine şu anda altyapısını oluşturduğumuz, projesi biten ve ihaleye çıkma aşamasında bulunduğumuz bisiklet istasyonları kuruyoruz. Bu istasyonlar sağlık açısından ve ulaşımda rahatlık bakımından çok önemli olacak. Bu artık dünyanın benimsediği bir ulaşım tarzı olarak görülmektedir. Birçok ilimizde hayata geçirilmiştir. Biz de ilk etapta 10 istasyonla Diyarbakır’da akıllı bisiklet sistemini faaliyete geçireceğiz.”

