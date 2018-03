Kayyum Çetin, ilçenin 40 yıllık su sorununu çözdü

-Kaynaktan görüntü

( MUŞ )- Varto Belediye Başkan Vekilliğine atanan Kaymakam Mehmet Nuri Çetin:“Bundan sonra vatandaşlarımız artık temiz su içecekler” MUŞ



- Muş’un Varto Belediye Başkan Vekilliğine kayyum olarak atanan Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, yaptığı çalışmalarla ilçenin 40 yıllık içme suyu sorununu çözdü. Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, Özel İdare Müdürü İmam Karahan, Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürü Celalettin Özer, Fen İşleri Müdürü Yakup Dede ve Yazı İşleri Müdürü Nihat Han ile birlikte Yarlısu köyündeki içme suyu kaynağında incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Mehmet Nuri Çetin, yaklaşık 1,5 yıldır kayyum olarak görev yaptığını hatırlatarak, “Varto’nun 40 yıllık su sorunu vardı. ‘İçilemez’ raporu olmasına rağmen su verilmiş, belediye bu işle ilgili herhangi bir çalışma yapmamıştı. Biz bir yıldır uğraşıyoruz. HES’in elinde olan bir suydu. Prosedürde ağır olan bir suydu. Biz bu suyu belediyemize tahsis ettik. Sağ olsunlar Bakanlıklarımız çok ciddi bir şekilde destek oldular. Karşıdaki derenin ana kaynağından suyu alıyoruz ve Varto ilçe merkezine veriyoruz. 25 yıllık hiçbir sorunu olmayacak, tahlilleri yapılmış tertemiz bir su, şu an tahsis tamamlandı. Bu ay içinde proje ve ihalesine çıkıyoruz. İnşallah yaz aylarına kadar bu suyu vereceğiz. Geçen seneden suyu verecektik. Borular asbestli idi. Suyun projesi ve tahlili yapılmadığı için eski su sıkıntılı çıktı. Yeniden bir su verdik Varto’ya” dedi.

Varto’da artık su kesintisi de olmayacağını dile getiren Çetin, “Varto’nun 40 yıllık su sorununu Allah’ın izni ile çözdük. Bu haftada projeciler gelecek, kazmayı inşallah 1-1,5 ayda vuracağız. Hiçbir sorunu kalmadı. Parası geldi. Tahsisi yapıldı. Her şeyi tamam. Bundan sonra sadece prosedür. Her şeyi hızlandırıyoruz. Tahlillere bile arkadaşları taksi ile gönderdik. Posta yolu ile göndermedik. Allah’ın izni ile bir aya kadar suyu vereceğiz. Bundan sonra vatandaşlarımız artık temiz su içecekler. Şu an tüm işlemleri bitmiş olan suyumuzu ilçemize kazandırdık. Vartolu hemşehrilerime hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. (MSA-Y)