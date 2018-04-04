Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı



- Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kayserispor, ligin 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Teknik çalışma ve kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenmanda, Teknik Direktör Marius Sumudica futbolcular ile yakından ilgilendi.

