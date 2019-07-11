Kayserispor'da gündem Deniz Türüç İzle

-- Başkan Erol Bedir'in telefonla konuşması

-- Deniz Türüç'ün taraftarla olan diyaloğu

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- İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç transferi için telefon yoğunluğu yaşadı. Kayserispor'un en önemli futbolcularından birisi olan Deniz Türüç, transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden birisi haline geldi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Deniz Türüç, sarı-kırmızılı takımla birlikte idmanlarını sürdürürken Başkan Erol Bedir de, transfer görüşmelerini istediği gibi sonlandırmanın gayreti içerisinde. Dün akşam gerçekleştirilen idmanı kenardan izleyen Başkan Bedir, yaklaşık yarım saat süren bir telefon görüşmesi yaptı. Yöneticiler ve takımdan uzak bir noktaya giderek hararetli bir telefon görüşmesi yapan Başkan Bedir, tesislerden çıkarken kendisine yöneltilen 'Deniz Türüç transferi bitti mi' sorusuna "Hayır. Görüşme çok, net sonuç yok" cevabı verdi. Bu arada Deniz Türüç, antrenmandaki hırsı ile dikkat çekti. Takım kaptanı, antrenman sonrasında da minik bir taraftar ile yakından ilgilendi.

