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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kayserili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına destek alkışları

Kayserili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına destek alkışları

-vatandaşların camlardan ve balkonlardan alkışlamaları

( KAYSERİ ) KAYSERİ

Sağlık Çalışanları Kışla 


- Kayserli vatandaşlar sağlık personellerine destek olmak için, camlardan ve balkonlardan çıkarak alkışladılar. Kayseri’de son zamanlarda ülkede yaşanan korona virüs tedbirlerinden dolayı gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışan sağlık personellerine destek için vatandaşlar saat 21.00’de camlara ve balkonlara çıkıp, alkış ve ıslıklarla moral verdiler. Vatandaşların alkışlamaları sonucunda ortaya güzel görüntüler çıktı.
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