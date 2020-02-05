Kayserili şehidin acı haberi baba evine ulaştı

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( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombası patlaması sonucu şehit olan Özgür Çelik'in acı haberi baba evine ulaştı. Piyade sözleşmeli er Özgür Çelik'in şehadet haberi, Develi ilçesine bağlı Çomaklı mahallesinde yaşayan babaevine yetkililer tarafından ulaştırıldı. İlçe protokolü de şehidin ailesine taziyelerini iletmek için Çomaklı mahallesine geldi. (TB-



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