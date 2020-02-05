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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kayserili şehidin acı haberi baba evine ulaştı

Kayserili şehidin acı haberi baba evine ulaştı

Şehidin Baba evinden görüntü

Şehadet Şehit El Bombası Sözleşmeli Er Sözleşmeli 

-FOTO

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombası patlaması sonucu şehit olan Özgür Çelik'in acı haberi baba evine ulaştı. Piyade sözleşmeli er Özgür Çelik'in şehadet haberi, Develi ilçesine bağlı Çomaklı mahallesinde yaşayan babaevine yetkililer tarafından ulaştırıldı. İlçe protokolü de şehidin ailesine taziyelerini iletmek için Çomaklı mahallesine geldi. (TB-
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