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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Kayserili hayırsever otomobilini Yemen’e bağışladı Haberi

- Kayserili hayırsever otomobilini Yemen’e bağışladı Haberi

- İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'in açıklaması

Ziyaretçiler Hayırseverler Açık Artırma 

-- araçtan detaylar
-- genel detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de ismini vermek istemeyen hayırsever bir vatandaş, otomobilini Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile başlatılan ‘Yemen’e Sessiz Kalma’ Kampanyasına bağışladı. Kayseri'de adını vermek istemeyen bir hayırsever, 2011 model dizel otomobilini, satılıp parası Yemen’e gönderilmek üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile başlatılan ‘Yemen’e Sessiz Kalma’ Kampanyasına bağışladı. Araç, Kayseri İl Müftülüğü tarafından, Cumhuriyet Meydanında açılan standın yanında görücüye çıkarıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, 2 hafta önce başlatılan kampanyaya yoğun bir şekilde destek veren Kayserili hayırseverlere ve vatandaşlara teşekkür etti. Güven, “Adının verilmesini istemeyen Kayserili bir hayırsever kendi aracını Yemen için bağışladı. Aracı açık artırma usulüyle satıp parasını Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Yemen’e göndereceğiz. Kayserili hayırseverlerimizden kim daha fazla Yemen’e yardım etmek istiyorsa, bu aracımızı da ona satacağız. Aracı, daha fazla verene vereceğiz ki, Yemen’deki kardeşlerimize daha fazla katkı olsun” diye konuştu.
Ayrıca, stantta kahve ikram etmek usulüyle kampanya için bağış aldıklarını da dile getiren Güven, “Kampanya kapsamında diyoruz ki, ‘Bir fincan kahve için, Yemen’e sessiz kalmayın’. Biliyorsunuz, kahve Yemen’den gelir. Yemen’in bizdeki en önemli hatıralarından biri de kahve. Üç gün boyunca Kayseri halkımızı hem bir kahvemizi içmeye hem de Yemen’e yardım etmeye davet ediyoruz” dedi.
Kayseri İl Müftülüğü tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile başlatılan ‘Yemen’e Sessiz Kalma’ Kampanyası kapsamında açılan stant 3 gün boyunca Cumhuriyet Meydanında, kampanyaya destek olmak isteyen ziyaretçilere açık olacak. (SK)
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