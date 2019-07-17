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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kayserili bisikletçilerden Balkan Şampiyonası’nda 3 gümüş 1 bronz madalya Haberi

Kayserili bisikletçilerden Balkan Şampiyonası’nda 3 gümüş 1 bronz madalya Haberi

Detaylar

Yarış Gümüş Madalya Şampiyon Bisiklet Bronz Madalya 

-Funda Taşkın ile röportaj
-Davut Duman ile röportaj

- KAYSERİ

- Sırbistan'da, 5-15 Temmuz arasında düzenlenen Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonası'na Kayseri’den katılan 2 sporcu, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndü. Sırbistan'da 5 - 15 Temmuz tarihleri arasında başlayan Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda, 6 - 7 Temmuz tarihlerinde yarışan bisikletçiler Davut Duman ve Funda Taşkın üstün başarılara imza atarak 16 Temmuz’da Türkiye’ye döndüler. Yaklaşık 2 hafta süren şampiyonada 14 ülkeden 64 sporcu şampiyonluk için yarıştı. Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonası’nda yıldız erkek kategorisinde yarışan Davut Duman 4. olurken, yıldız bayanlar kategorisinde yarışan Funda Taşkın ise 3. oldu. Yarışmalardan sonraki hafta yine Sırbistan Belgrad’ta düzenlenen dostluk yarışında her iki sporcumuz da 2. olup toplamda 3 gümüş 1 bronz madalya alarak gelecek vaat ettiler. Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda 3.’sü olan Funda Taşkın, “Sırbistan’da Balkan Şampiyonası’nın ilk gün yarışında 3. oldum. Sırbistan - Türkiye dostluk ve kardeşlik yarışında da 2. olarak gümüş madalya kazandım. Hedeflerim içerisinde Avrupa Şampiyonası’nda 1. olmak ve dünyada ilk 5’in içine girmek. Bisiklet sporuyla ilgili insanlara gelirlerse mutlu olacaklarını söylemek istiyorum. Bisiklet sporunu herkes kolay zannediyor ama bu kadar kolay değil” ifadelerinde bulundu. "Ülkemizden yetenekli sporcular çıkabilir" Erken yaşta spora başlanması gerektiğini ve ülkeden yetenekli sporcular çıkabileceğini söyleyen şampiyona 4.’sü bisikletçi Davut Duman, “Balkan Şampiyonası’na 2 hafta önce gittik. Yarışmadan önce biraz yorgunluk vardı ve yarışmada lastiğimiz patladı maalesef. Orası farklı bir ortamdı gerçekten. Ülken adına yarışıyorsun, formanı temsil ediyorsun ve başka insanlarla birlikte yarışıyorsun. Heyecanlı ve farklı bir ortamdı ama sonradan alışabildik. Giderken aklımda 2. olmak vardı. 1. zaten başka bir Türk kardeşimiz oldu. Nasip diyelim olmadı ama seneye İnşallah. Seneye elimden gelen her şeyi yapmayı planlıyorum. Bizlerin bisiklet sporuna biraz daha erken başlamamız gerekiyor. Diğer ülkelerdeki sporcular çok küçük yaşta başlatılıyor ve bizim ülkemizde biraz daha geç başlıyorlar spora. Bu sebepten geri kalıyoruz. İnsanlar bilinçli değiller ve bisiklet sporuna düşünce ölecekmiş gibi bakıyorlar. Böyle bakmalarına gerek yok. Bizim de ülkemizden dünyada derece yapabilecek insanlar çıkabilir. Yetenekli sporcular çıkabilir ülkemizden” şeklinde konuştu.

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