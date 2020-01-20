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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kayseri'ye kar yağışı başladı

Kayseri'ye kar yağışı başladı

Kar yağışından detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı 


- Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte düşen hava sıcaklıklarının ardından, Kayseri'de beklenen kar yağışı başladı.
Son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ile beraber,kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bugün akşam saatlerinde şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Öte yandan kar yağışıyla birlikte şehir merkezi beyaza büründü. Kar yağışından sonra kentte güzel görüntüler ortaya çıktı. (EK
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