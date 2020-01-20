Kayseri'ye kar yağışı başladı

- Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte düşen hava sıcaklıklarının ardından, Kayseri'de beklenen kar yağışı başladı. Son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ile beraber,kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bugün akşam saatlerinde şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Öte yandan kar yağışıyla birlikte şehir merkezi beyaza büründü. Kar yağışından sonra kentte güzel görüntüler ortaya çıktı. (EK
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