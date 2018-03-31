Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kayseri Uluslararası Film Festivali sinemaseverleri bekliyor

Kayseri Uluslararası Film Festivali sinemaseverleri bekliyor

açıklama

Kısa Film Uluslararası Bakanlık Film Gösterimi Kısa Film Yarışması 

-geçen yıllardaki etkinliklerden görüntüler

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan Kayseri Uluslararası Film Festivali uzun metrajlı filmlere de kapı aralıyor. Festival başvuruları 7 Nisan’da sona erecek. 6’ıncı kez sinemaseverlerle buluşacak olan Kayseri Uluslararası Altın Çınar Film Festivali 8-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl ilk kez uzun metrajlı film yarışmasının da yapılacağı festival kapsamında, belgesel ve kısa film kategorileri uluslararası kabul alacak. Son yıllarda uzun metrajın değerini kaybettiği film festivallerine böylece yeni bir soluk getireceklerini söyleyen Festival Koordinatörü Kerim Abanoz, “Bu yıl uzun metraj film yarışmasının dışında, 10’un üzerinde uzun metraj gösterimi ve 3 uluslararası özel bölüm yapacağız. Özel bölümlerde yönetmenler sinemalarını anlatabilecekleri gibi, film gösterimlerini de yapabilecek. Dolayısıyla 40’a yakın uzun metraj film gösterimi gerçekleştirilecek. Yine yarışmalar dahilinde 30’a yakın kısa film gösterimi ile ulusal ve uluslararası belgesel gösterimleri olacak. 8-13 Mayıs tarihleri arasında 150’ye yakın özel etkinlikle Türkiye’den ve dünyadan sinemacıları ağırlayacağız” dedi.
Semir Aslanyürek ve Hasan Özgen jüri başkanı Festival etkinliklerine Rusya ve İran’dan da yönetmenlerin katılacağını belirten Abanoz, uluslararası kısa film yarışmasında Semir Aslanyürek’in, belgesel kategorisinde ise Hasan Özgen’in jüri başkanlığı yapacağını ifade etti.
Film gösterimlerinin tamamının, Kayseri Forum AVM sinema salonlarında ücretsiz yapılacağını kaydeden Abanoz, ulusal uzun metraj film yarışmasında en iyi filme 40 bin TL; uluslararası belgesel ve kısa film yarışmasında ise en iyi filme 10 bin TL ödül verileceğini dile getirdi. Kayseri Uluslararası Altın Çınar Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kayseri Valiliği, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı destekleriyle gerçekleştiriliyor. (SK)
İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Evlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda BaşladıEvlilik Hazırlıkları Fuarı İstanbulda Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı