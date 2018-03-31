Kayseri Uluslararası Film Festivali sinemaseverleri bekliyor

-geçen yıllardaki etkinliklerden görüntüler



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan Kayseri Uluslararası Film Festivali uzun metrajlı filmlere de kapı aralıyor. Festival başvuruları 7 Nisan’da sona erecek. 6’ıncı kez sinemaseverlerle buluşacak olan Kayseri Uluslararası Altın Çınar Film Festivali 8-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl ilk kez uzun metrajlı film yarışmasının da yapılacağı festival kapsamında, belgesel ve kısa film kategorileri uluslararası kabul alacak. Son yıllarda uzun metrajın değerini kaybettiği film festivallerine böylece yeni bir soluk getireceklerini söyleyen Festival Koordinatörü Kerim Abanoz, “Bu yıl uzun metraj film yarışmasının dışında, 10’un üzerinde uzun metraj gösterimi ve 3 uluslararası özel bölüm yapacağız. Özel bölümlerde yönetmenler sinemalarını anlatabilecekleri gibi, film gösterimlerini de yapabilecek. Dolayısıyla 40’a yakın uzun metraj film gösterimi gerçekleştirilecek. Yine yarışmalar dahilinde 30’a yakın kısa film gösterimi ile ulusal ve uluslararası belgesel gösterimleri olacak. 8-13 Mayıs tarihleri arasında 150’ye yakın özel etkinlikle Türkiye’den ve dünyadan sinemacıları ağırlayacağız” dedi.

Semir Aslanyürek ve Hasan Özgen jüri başkanı Festival etkinliklerine Rusya ve İran’dan da yönetmenlerin katılacağını belirten Abanoz, uluslararası kısa film yarışmasında Semir Aslanyürek’in, belgesel kategorisinde ise Hasan Özgen’in jüri başkanlığı yapacağını ifade etti.

Film gösterimlerinin tamamının, Kayseri Forum AVM sinema salonlarında ücretsiz yapılacağını kaydeden Abanoz, ulusal uzun metraj film yarışmasında en iyi filme 40 bin TL; uluslararası belgesel ve kısa film yarışmasında ise en iyi filme 10 bin TL ödül verileceğini dile getirdi. Kayseri Uluslararası Altın Çınar Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kayseri Valiliği, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı destekleriyle gerçekleştiriliyor. (SK)

