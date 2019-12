Kayseri SGK İl Müdürlüğü’nden Türkiye’de bir ilk

-irtibat bürosu detaylar

- Kayseri Sosyak Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü(SGK) ve Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası(KSMMMO) iş birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu içerinde irtibat bürosu açıldı. Bu açılışın Türkiye’de bir ilk olduğunu söyleyen Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, “Ülkemizdeki diğer SGK İl Müdürlüklerine örnek olmasını istiyoruz” dedi.

Gerçekleşen açılışa Kayseri Sosyak Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya ve üyeler katıldı.

Talepleri doğrultusunda kurumun her zaman kapıyı sonuna kadar açtığını söyleyen Ali Yedikaya, “Bugün burada Kayseri Sosyal Sigortalar İl Müdürlüğünde müdürümüzün eşliğinde, Türkiye’de ilk defa Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’na tahsis edilen bir irtibat bürosunun açılışını yapıyoruz. Biz bu projeyi müdürümüze ilettiğimizde ve bize nedenlerini sorduğunda, Kayseri dışından gelen ve defter tutan meslektaşlarımızın olduğunu, sanayi bölgelerinde bağımlı çalışan meslektaşlarımızın kuruma geldiklerinde eksik evrakları, bilgisayar ihtiyaçları ve mükellefleriyle oturup çalışabilecekleri bir yer tahsis edilmesini talep etmiştik. Kendisi de odamızın üyelerine ve iş insanlarının ihtiyaçlarına talep doğrultusunda kapıyı her zaman sonuna kadar açan değerli il müdürümüze teşekkür ediyorum. Bu odanın mesleğimize ve Kayserimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu odamızda meslektaşlarımız geldiğinde internet bağlantısı, yazıcısı, bilgisayarı gibi her türlü ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir ortam tahsis edildi. Odamızın büyüklüğü de gerçekten bizlere yakışır bir şekilde tahsis edildiği için tekrardan teşekkür ediyoruz. Biz her zaman mesleğin ve meslektaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken de il müdürlüğümüzün de yanımızda olmasından dolayı hem şahsım hem de odamız adına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Hacı Ali Hasgül, mali müşavirlerin işini ne kadar iyi yaparsa iş yükünün azalacağını ve bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti: “Öncelikle bizim en yakın paydaşımız serbest muhasebeciler ve mali müşavirlerdir. Eski başkanımızla başlayan paydaşlığımız ve dostluğumuz yeni yönetimlerle de devam edecek İnşallah. Kendilerinin bu şekilde bir talepleri olunca, mali müşavir işini ne kadar iyi ve düzgün yaparsa bizim işimiz de o kadar azalır. Hizmetin kaliteli sunulması için, böyle bir talep bizim için tabi ki red edilemezdi. Bu talebe karşılık olarak da hemen uygun bir odamızı boşaltmak suretiyle yerine getirdik. İçerisini de yine odamız yaptı. Biz de burada arkadaşlarımızın rahat çalışması için her türlü ortamı sağladık ve sağlamaya da devam edeceğiz. Ben ilk olduğunu yeni öğrendim ama İnşallah diğer müdürlüklerimize de örnek olur. Ben hayırlara vesile olmasını diliyorum.” Açılışın ardından tahsis edilen oda gezilerek bilgiler verildi.





