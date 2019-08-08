Kayseri Şehir Hastanesi’nde 'Güvercin Göğsü' hastalığına ameliyatlı çözüm Haberi

-Ameliyattan görüntüler

-Doktor Fatih Gürler'in konuşması

-röportaj

-Detaylar



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- 'Güvercin Göğsü' olarak bilinen hastalıkla uzun yıllar mücadele eden 14 yaşındaki genç, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. Fiziksel görünümünde yol açtığı farklılıklar nedeniyle sosyal yaşantıyı olumsuz etkilemesinin yanında nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi semptomları da beraberinde getirebilen 'Pektus Deformitesi' Kayseri Şehir Hastanesi yapılan ameliyatla kabus olmaktan çıktı. Halk arasında 'Güvercin Göğsü' olarak bilinen bu hastalıkla uzun yıllar mücadele 14 yaşındaki S.E. Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuştu. Her sağlık tesisinde yapılması mümkün olmayan 'Pektus Deformitesi' ameliyatlarının Kayseri Şehir Hastanesinde yapılabildiğini duyurmak istediklerini dile getiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fatih Gürler, “Bugün hastamıza Pektus Deformitesi ameliyatını yapmış bulunmaktayız. Halk dilinde güvercin göğsü olarak bilinen ameliyatımız özellikle ergenlik çağındaki veya çocukluk çağındaki hastalarda görülen, göğüs kafesinin dışarıya doğru olma halidir. Burada iman tahtası dediğimiz sternum kemiğinin, ya da göğüs kafesini oluşturan kaburgaların çıkıntılı bir halde dışarıya doğru seyrederek güvercin göğsüne benzer bir şekil oluşturmasıdır. Genellikle ciddi sağlık problemlerine neden olmaz. Ama sosyal ve psikolojik problemler ortaya çıkarmaktadır. Bazı hastalıklarla beraber görüldüğünde ise; marfan sendromu, bağ doku bozuklukları gibi durumları ortaya çıkarabilir. İleri derecede bir nefes darlığı, çarpıntı, çabuk yorulma gibi durumlar da olabilir. Bizim hastamız daha çok psikolojik ve sosyal durumlardan dolayı bu ameliyatı istedi, bizde uygun görerek planladık. Toplumda on binde 6-7 civarında görülen bir durumdur. Burada 'Güvercin Göğsü' ameliyatı yaptığımız gibi aynı zamanda 'Kunduracı Göğsü Ameliyatı' da yapmaktayız” dedi.

Komşusunun çocuğunun da aynı rahatsızlık nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi olduğunu belirten S.E.'nin annesi ise, “Oğlumda güvercin göğüsü hastalığı vardı. Kayseri'de bu hastalığı tedavi edebilen çok az doktor var. Komşumuzun çocuğunun burada tedavi olduğunu ve iyileştiğini öğrendikten sonra biz de Fatih Gürler hocama gelerek ameliyat yaptırmak istediğimizi söyledik. Ameliyat sonrası çocuğum düzeldi. İnşallah daha iyi olacak. Başta cumhurbaşkanımıza, il sağlık müdürüne, doktorlarımıza hemşirelerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

