Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Kayseri polisinden uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri polisinden uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Narkotik köpeğinin araçta arama yapması

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

-Metamfetamin maddesinin bulunması
-Para ve metamfetamin maddesinden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 İran uyruklu şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şune Müdürlüğü ekipleri batı illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği yönündeki ihbarı değerlendirdi. Yapılan operasyonda 34YC 9863 plakalı araç durdurularak narkotik köpeğinin yardımı ile arama yapıldı. Aramalarda aracın motor bölümüne gizlenmiş 2 kilo 40 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca bir adet tabanca ve 8 adet fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 12 bin 60 TL ve 100 dolar ele geçirildi. Operasyonda A.S (23), A.Y (37), O.D (29), M.F (37) ve H.E (38) isimli İran uyruklu 5 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek suçundan işlem başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı