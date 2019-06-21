Kayseri polisinden şafak operasyonu

-Zanlıların araçlara bindirilmesi



( KAYSERİ )- Çeşitli suçlardan aranan 69 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı- Operasyona 167 polis ve Özel Harekat Polisleri katıldı KAYSERİ



- Kayseri polisi tarafından, çeşitli suçlardan aranan 69 kişinin yakalanması için 167 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyona 167 polis memuru ile Özel Harekat Polisleri katıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 69 kişinin evine sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Halen devam eden operasyonlarda şu ana kadar 52 kişi yakalanırken, 17 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

