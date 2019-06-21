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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kayseri polisinden aranan şahıslara özel harekat destekli büyük operasyon: 52 kişi yakalandı

Kayseri polisinden aranan şahıslara özel harekat destekli büyük operasyon: 52 kişi yakalandı

Ekiplerin operasyona çıkışından görüntüler

Polis Memuru Akalan Hapis Cezası 4 Yıl Hapis Özel Harekat Polisleri 

-Özel harekat polislerinden görüntüler
-Ekiplerin evlere girişinden görüntüler
-Yakalanan şahıslardan görüntüler

( KAYSERİ )- 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı KAYSERİ

- Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 69 kişinin yakalanması için özel harekat destekli operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda aralarında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile birlikte 52 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyona 167 polis memuru ile özel harekat polisleri katıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 69 kişinin yakalanması için ekipler, 69 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonlarda aralarında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma' suçlarından 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. ile birlikte 52 kişi yakalandı. 17 kişinin yakalaması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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