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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kayseri’nin 349’uncu Tırı Kilis’e ulaştı İzle

Kayseri’nin 349’uncu Tırı Kilis’e ulaştı İzle

Yardım tırlarının görnütüsü

Yardım Konvoyu Gesi Allah İşadamları 

-Genel ve detaylar
-Kayseri’den gelenler
-Genel ve detaylar
-Toplananlar
-Kayseri’nin Sarız İlçe Müftüsü Bilal Dut7un açıklaması
-Du edilmesi
-Kurman kesilmesi
-Tırların uğurlanması

( KİLİS ) - KİLİS

- Kayseri Müftülüğü önderliğinde toplanan yardım malzemeleri, Suriyelilere dağıtılmak üzere yola çıkan yardım tırlarının 349’uncusu Kilis’e ulaştı. Kayseri Müftülüğü önderliğinde Kayserili işadamlarının katkı ve destekleri ile toplanan 14 tırlık yardım konvoyu Kilis’e ulaştı. Gıda malzemelerinin teslim töreninde bir konuşma yapan Kayseri'nin Sarız İlçe Müftüsü Bilal Dut, Kayseri İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakıf Kayseri Şubesi öncülüğünde 349’uncu Tır'ın bugün itibariyle Kilis'e ulaştığını ifade ederek, “2 yıldır bu yardım faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Bu zamana kadar bugünkü yardımlarla beraber 349’uncu Tır olmuştur. Bugün 14 Tır getirdik. Yardım sahiplerine ulaştırılacak. 2 Tırımız İdlip’e, Doğu Guta bölgesine inşallah ulaştırılacak. 12 tırdan 6 tanesi Suriye bölgesine, 2 tırımız da sınırımızdaki Diyanet Vakıf Lojistik deposuna gönderiyoruz. Kayserili işadamlarının özverili davranıştan dolayı teşekkür ediyoruz. Tırlar da un yardımı, yatak, muhtelif gıda vardır” diye konuştu.
Kurban kesimi ve yapılan dualardan sonra yardım malzemeleri Suriye’ye uğurlandı. (MAD-Y)
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