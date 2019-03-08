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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kayseri merkezli 'renkli reçete' operasyonu - KAYSERİ Haberi

Kayseri merkezli 'renkli reçete' operasyonu - KAYSERİ Haberi

Kayseri merkezli "renkli reçete" operasyonu - KAYSERİ - Ekiplerin araçlarla jandarma merkezinden çıkışı - Ekiplerin, operasyon yapılacak mahalleye gelişi - Ekiplerin dedektör köpek eşliğinde evde arama yapması - Zanlılardan görüntü - Renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürülenlere yönelik operasyonda 3 kişi daha gözaltına alındıKAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 7 ilde, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 3 zanlı daha yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bazı doktorların renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yazdıkları sözde hastaların, bu ilaçları anlaştıkları eczanelerden temin ettikleri ve yasa dışı yollarla sattıkları iddiası üzerine dün başlatılan operasyon kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.Soruşturma çerçevesinde, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Jandarma ile Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin desteğiyle dedektör köpeğin de kullanıldığı Kayseri merkezli İstanbul, Adana, Konya, Malatya, Erzurum ve Tekirdağ'da dün düzenlenen operasyonda 25 kişi yakalanmıştı.Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Jandarma Uyuşturucu Akalan Çerikli Dedektör Köpek 

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