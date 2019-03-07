Kayseri merkezli 'renkli reçete' operasyonu: 25 gözaltı İzle
Kayseri merkezli "renkli reçete" operasyonu: 25 gözaltı - Jandarma ekiplerinin belirlenen adreslere baskın düzenlemesi - Ekiplerin arama köpeği ile adreslerde arama yapması - Yakalanan zanlıların sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi - Kayseri Devlet hastanesi acil servisi Kayseri merkezli "renkli reçete" operasyonu: 25 gözaltı - Renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 25 kişi yakalandıKAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 7 ilde, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında bazı doktorların renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yazdıkları sözde hastaların, bu ilaçları anlaştıkları eczanelerden temin ettikleri ve yasa dışı yollarla sattıkları belirlendi.Bu kapsamda aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kayseri merkezli 7 ilde 30 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Adreslerde yapılan aramalarda, dedektör köpekler de kullanıldı.Operasyonla ilgili çalışmalar devam ediyor.
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