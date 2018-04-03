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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu İzle

Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu İzle

- Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinden görüntü - Zanlıların sağlık kontrolü için adli tabipliğe getirilmesi - Detay görüntü - Zanlıların adli tabiplikten çıkartılarak polis aracına bindirilmesinden görüntü - Detay görüntü - Örgütün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen 37'si muvazzaf 85 askeri personele yönelik 18 ilde başlatılan operasyonda gözaltı sayısı 43'e çıktı - 38 zanlı hakkında daha önce işlem yapıldığı belirlendiKAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 37'si muvazzaf 85 askeri personele yönelik operasyonda 3 zanlı daha gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda biri muvazzaf 3 kişi daha yakalandı.Gözaltına alınan zanlı sayısı 32'si muvazzaf olmak üzere 43'e yükseldi.Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçiren 3 zanlı adliyeye sevk edildi.Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 85 zanlıdan 38'inin, daha önce yine FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işlemlerinin sürdüğü, kimi zanlıların tutuklu bulunduğu ve yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi.Firari durumdaki 4 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.Örgütün sözde "mahrem imamları"nın, ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak askeri personel ile irtibat kurduklarının belirlenmesi üzerine 37'si muvazzaf 85 askeri personel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı alınarak operasyon başlatılmıştı. Gözaltına alınan 40 şüpheliden ikisi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 8'i tutuklanmış, 30'u adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Yargı Süreci Ankesörlü Telefon Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Askeri Personel 

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