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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu İzle

Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu İzle

- Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Zanlıların adli tabipliğe götürülmesi - Örgütün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen 37'si muvazzaf 85 askeri personele yönelik 18 ilde başlatılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si daha adliyeye sevk edildiKAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 37'si muvazzaf 85 askeri personele yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 7'si daha adliyeye çıkarıldıİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 7'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Gözaltındaki 5 şüphelinin Emniyetteki işlemleri sürüyor.Örgütün sözde "mahrem imamları"nın, ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak askeri personel ile irtibat kurduklarının belirlenmesi üzerine, 37'si muvazzaf 85 askeri personel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı alınarak operasyon başlatılmıştı.Operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden ikisi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 6'sı tutuklanmış, 20'si adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Adli Kontrol Ankesörlü Telefon Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Askeri Personel 

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