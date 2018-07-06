Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

- Zanlının Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirilişi - Örgütün "subay mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 12 zanlı için operasyon başlatıldıKAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "subay mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, 12 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kayseri , Kahramanmaraş, Hatay, Düzce ve Tekirdağ'da TSK personelini ankesörlü telefondan arayarak, FETÖ silahlı terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde sohbet veren ve sohbet imamlığı yapan 16 kişi tespit edildi.Şüphelilerden 4'ünün daha önceden haklarında yürütülen FETÖ soruşturmaları nedeniyle tutuklu oldukları ve halen cezaevinde bulundukları belirlendi.12 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda A.G, F.G, M.B, S.E. ve Y.G. gözaltına alındı. 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Akalan Yakalama Kararı Ankesörlü Telefon Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı