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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

- Kayseri Eğitim ve Arştırma Hastanesinin dış genel planı - Zanlıların polis aracından indirilip adli tabipliğe getirilmesi - Zanlıların adli tabiplikten çıkarılarak polis aracına bindirilmesiKAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 37'si muvazzaf 85 askeri personele yönelik operasyonda yakalanan 10 zanlı adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 26'sı muvazzaf 33 şüpheliden 10'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 10 zanlı, daha sonra adliyeye gönderildi.Gözaltındaki zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.Örgütün sözde "mahrem imamları"nın, ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak bazı askeri personelle irtibat kurduklarının belirlenmesi üzerine başlatılan operasyonda 38'i daha önce FETÖ'den işlem yapılan, 2'si ihraç, 2'si emekli, 6'sı askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci, 37'si muvazzaf olmak üzere 85 askeri personel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına kararı alınmıştı. 33 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, daha önce adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 2'si tutuklanmış, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adli Kontrol Ankesörlü Telefon Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Askeri Personel 

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