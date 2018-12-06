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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu İzle

Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu İzle

- Zanlıların sağlık kontrolüne getirilişi - Sağlık kontrolünden çıkarılışları - Örgütün hücre evlerinde saklananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden 10'u tutuklandıKAYSERİ (AA) - Kaysere merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerinde saklananlara yönelik operasyonda yakalanan 37 kişiden 10'u tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve örgütün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları belirlenen 39 zanlıya yönelik Kayseri , Ankara, Konya, Adıyaman, Manisa, Sivas, İzmir, Ordu, Amasya, Mardin, Çankırı, Kırşehir ve Aksaray'da operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 37 zanlıdan 14'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Gözaltındaki zanlılardan 12'si ise haklarında soruşturma yürütülen diğer illerin emniyet birimlerine teslim edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli ise Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adli Kontrol Akalan Irak Trol 

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