Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde bayram yoğunluğu

Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde bayram yoğunluğu

- Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinden görüntüler - Hayvanat bahçesinde bulunan hayvanlardan görüntüler - Ziyaretçilerden görüntüler - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi sorumlusu Burhanettin Bacak ile röportaj - Ziyaretçilerden Hakan Akyol ile röportaj - Ziyaretçilerden İlkay Yaylı ile röportaj - 161 türden 2 bin hayvana ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde, Ramazan Bayramı'nda yoğunluk yaşandı.KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince 180 dönüm arazi üzerine kurulan Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ni Ramazan Bayramı'nda 12 bin kişi ziyaret etti.Bayram tatilinde, 161 ayrı türden 2 bin hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Burhanettin Bacak, AA muhabirine, bayramın ilk gününden itibaren hayvanat bahçesine ilgi olduğunu, zaman zaman girişlerde kuyruk oluştuğunu söyledi.

Bayram tatilinde 12 bin kişinin hayvanat bahçesini ziyaret ettiğini belirten Bacak, şunları aktardı:"Ramazan Bayramı tatili ve yaz dönemi tatillerinin aynı zamana denk gelmesinden dolayı hayvanat bahçemiz çok tercih ediliyor. Son 3 günde hayvanat bahçemizi 12 bin vatandaş ziyaret etti. Vatandaşlar yemleme yaptığı, fotoğraf çekildiği hayvanlara büyük ilgi gösteriyor. Özellikle çocuklar anne ve babalarıyla birlikte, doğada görmedikleri, televizyon ekranında gördükleri hayvanları görebilmek için burayı ziyaret ediyor. Hayvanların yaşamıyla alakalı tanıtım levhalarımız var. Çocuklar hem anne baba hem de burada tanıtıcı arkadaşlar tarafından hayvanat bahçesi içerisinde bulunan hayvanlar hakkında bilgilendiriliyor. Bu da bizi memnun ediyor."Hayvanat bahçesine çocuklarıyla gelen Hakan Akyol da çocukların buraları mutlaka görmeleri, hayvanlar hakkında bilgi edinmeleri gerektiğini belirtti.
Akyol, "Aslında gezilmesi gereken en güzel yer. Çocuklarımıza bir şey öğretmek istiyorsak bunun gibi yerlerde öğretmeliyiz. Hayvanat bahçesine ben ilk defa geliyorum ama o kadar hoş ki çocuklarımın eğlendiğini düşüyorum. Hayvanlarımızı tanıyorlar. En azından nesli tükenmekte olan hayvanlarımızı görüyorlar. Çocuklara göre en güzel yer burası. En güzel tatili burada geçiriyorlar diye düşünüyorum." dedi.
Trabzon'dan gelen İlkay Yaylı ise oğlunun farklı hayvanlar görmek isteğini belirterek, "Birçok hayvanın bir arada bulunduğu güzel bir yer. Keyifle gezi yapıyoruz. Oğlumun farklı hayvanlar ve farklı yaşam alanları hakkında bilgisi oluyor." ifadelerini kullandı.

Televizyon Muhabir Televizyon Ekranı Hayvan Hayvanat Bahçesi 

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı