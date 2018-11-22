Kayseri Emniyetinden Trafikte 'Mankenli' önlem

--Otoyolda seyreden araçlardan görüntüler

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( KAYSERİ -ÖZEL)- Manken polisi gören sürücüler hem şaşırdı, hem dikkatini artırdı KAYSERİ



- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, kazaların azalması amacıyla ana yollara polis mankeni koyarak sürücüleri uyarıyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazaların azalması ve sürücülerin daha dikkatli olmasını sağlamak amacıyla, şehir dışındaki ana yollara manken polis yerleştirdi. Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını önlemek amacıyla çalışmalarına hız veren Kayseri Emniyeti, sürücülerinde takdirini topladı. Uzaktan görünüşüyle ayırt edilemeyen manken polisler, sürücülerin de yavaşlamasını ve daha dikkatli olmasına katkı sağlıyor.

